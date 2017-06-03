Як таємні зусилля адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії провалилися - ЗМІ

Протягом перших тижнів президентства Дональда Трампа колишня адміністрація Барака Обами і працівники Державного департаменту вели інтенсивну позакулісну боротьбу із спробами нових господарів Білого дому нормалізувати відносини з Росією.

Про це з посиланням на обізнані з ситуацією численні джерела у Вашингтоні в своїй статті «Як провалилися таємні зусилля адміністрації Трампа з пом’якшення санкцій проти Росії» для Yahoo News пише журналіст-розслідувач Майкл Ісікофф.

«…високопоставлені чиновники адміністрації Трампа, майже з моменту вступу на посади, доручили Державному департаменту розробити пропозиції для зняття економічних санкцій, повернення дипломатичних компексів та інші кроки, щоб розрядити напруження у відносинах з Москвою», - пише він.

Спроби нової адміністрації пом’якшити або зняти обмежувальні заходи, запроваджені президентом Обамою у відповідь на дії Росії в Україні і втручання у вибори в США, занепокоїли деяких співробітників Держдепу, які негайно стали лобіювати сенаторів з метою переконати їх ухвалити законодавчі перепони для таких дій, - зазначили джерела.

«Були серйозні припущення, що Білий дім в односторонньому порядку може зняти санкції», - повідомив колишній координатор Державного департаменту з питань санкційної політики Деніел Фрід.

Він розповів, як в перші тижні президентства Трампа йому «панічно» дзвонили люди з уряду, які скаржилися на вказівки з Білого дому про розробку плану про зняття санкцій, благали його, «Будь ласка, заради Бога, чи можеш зупинити це?».

Фрід сказав, що був настільки занепокоєний цим, що звернувся до своїх друзів на Капітолійському пагорбі – включно з спів-головою Сенатського комітету з міжнародних відносин Бенджаміном Кардином – із закликом в найближчому майбутньому ухвалити законодавство, яке стане запорукою збереження санкцій проти Росії і ускладнить їх згортання Трампом.

Том Маліновскі, екс-помічник держсекретаря з прав людини при Обамі, стверджує Yahoo News, що був серед тих, котрі лобіювали законодавців після того, як колишні колеги поінформували його, що адміністрація розробляє план про зняття санкцій - і проведення можливого саміту між Трампом і Путіним – в рамках зусиль команди Трампа з налагодження відносин з Москвою.

«Це була б всебічно виграшна ситуація для Москви» - сказав Маліновскі, який кілька днів раніше оголосив про низку санкцій проти російських високопосадовців за порушення прав людини згідно з Актом Магнітського.

Однак, застерігає Маліновські, адміністрація президента США може опрацьовувати «менш публічні» плани зі зняття санкцій з РФ. Її сила полягає в тому, що Європейський Союз, який також запровадив санкції проти Росії, вимагає для їх продовження щорічного одноголосного схвалення країнами-членами, - зазначив Том Маліновскі.

Зусилля Фріда, Маліновскі та інших, про які раніше не повідомлялося, проливають нове світло на непомічені напруження щодо політики стосовно Росії під час перших тижнів при владі нової адміністрації.

Це також, потенційно, надає нового значення для слідчих у Конгресі та Мін’юсті, беручи до уваги повідомлення, що ще перед інавгурацією президента Трампа його зять Джаред Кушнер і головний радник з питань закордонної політики Майкл Флінн обговорювали можливість встановлення приватної лінії зв’язку з послом Росії у США Сергієм Кисляком – розмови, які, за ознаками, заклали ґрунт для пропозицій, які почали кружляти зразу після інавгурації.

Старший чиновник при Білому домі підтвердив, що адміністрація почала розглядати внесення змін у санкції щодо Росії в рамках ширшого перегляду загальної політики, який ще триває. «Ми переглядаємо всі санкції – і це не тільки щодо Росії. У всіх санкційних режимах вбудовані механізми для їх пом’якшення», - зазначив він. «Ми надіялися, що Росія цим скористається і «виконає взяте на себе Москвою зобов’язання покласти край конфлікту в Україні, але вони цього не зробили», - додав чиновник.

Правда, що зацікавлення президента Трампа у покращенні відносин з Москвою навряд чи приховувалося під час торішньої президентської передвиборчої кампанії. «Якщо нам вдасться укласти вигідну угоду для нашої країни, і при цьому нормалізувати відносини з Росії - це було б чудово. Я хочу спробувати», - заявив тоді Дональд Трамп.

Але, не було жодних публічних заяв про конкретні кроки, які робила нова адміністрація для досягнення угоди, про яку говорив Трамп під час передвиборчої кампанії – без того, щоб вимагати від Росії визнання відповідальності за анексію Криму чи за «кампанію впливу» Москви під час торішніх виборів, зазначає журналіст-розслідувач Майкл Ісікофф у статті для Yahoo News.

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