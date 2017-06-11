Партії Макрона прогнозують перемогу на парламентських виборах

Сьогодні у Франції проходить перший тур парламентських виборів. Виборці обирають 577 членів нижньої палати Парламенту серед понад 7 тисяч 800 кандидатів. Другий раунд виборів у Національну Асамблею відбудеться 18 червня. Дані соцопитувань напередодні виборів вказують на те, що новостворена центристська партія президента Макрона Республіка Вперед може взяти 30 відсотків голосів, що дає шанси цій політичній силі отримати абсолютну більшість у другому турі вже наступного тижня.

Партія Макрона була заснована у квітні 2016 року після того, як він оголосив про свою участь у президентських перегонах. Контроль у Національній Асамблеї дозволить новообраному президенту провести ряд реформ, задекларованих ним під час передвиборчої кампанії.

У Франції досі посилені заходи безпеки після серії терористичних атак протягом останніх двох років. Десятки тисяч поліцейських патрулюватиме дільниці під час виборів.