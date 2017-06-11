У США пройшли протести проти законів шаріату та водночас проти дискримінації мусульман

Конкуруючі протести пройшли у США в суботу. В кількох десятках міст на вулиці вийшли активісти з гаслами проти дискримінації мусульман і одночасно ті, хто виступав проти законів шаріату. Організатором протестів проти законів шаріату виступила група Дій за Америку, що підтримує президента Трампа і виступає за збереження так званих «традиційних американських цінностей». Правозахисна організація «Правовий Центр проти бідності на півдні», який відслідковує групи, що пропагують нетерпимість, каже, що Дій за Америку – найбільша анти-мусульманська група. Інші активісти, які взяли участь в акціях проти законів шаріату – прихильники президента Трампа, які називають себе «Хранителями Клятви».

Поряд з ними вишукались активісти з гаслами «Фашисти – геть з Нью-Йорка!». Поліція живим щитом розділяла прихильників обох груп. У деяких містах знадобилися кийки та сльозогінний газ.

Подібні протести пройшли у понад 20 містах: від Чикаго, до Техасу, до Сан-Бернардіно, де у 2015 році від рук радикалізованого подружжя загинуло 14 людей та 22 отримали поранення.