146 людей загинуло в Пакситані внаслідок вибуху автоцистерни

Офіційні особи Пакистану повідомляють, що 146 людей загинуло внаслідок вибуху автоцистерни на одній з головних автострад країни, яка везла пальне з південного порту в Карачі до столиці провінції Пенджаб. Аварія сталась через те, що водій втратив контроль за кермом. Ще 80 людей отримали поранення та перебувають у критичному стані.

Місцева поліція каже, що коли автоцистерна перекинулась, мешканці селища Рамзанпур Джоя кинулись на місце аварії з відрами та з контейнерами у спробі зібрати розлите пальне. Відтак пролунав вибух. Причини вибуху поки що не встановлено.

Трагедія сталась напередодні свята розговіння Ейд аль-Фітра, яке завершує священний місяць Рамадан. Як правило, у цей час автостради заповнені, оскільки люди повертаються до своїх сімей, щоб відсвяткувати цей день в колі рідних.