Китай будуватиме більше закордонних військових баз – доповідь Пентагону

У доповіді Пентагону, оприлюдненій у вівторок, передбачається, що Пекін, імовірно, будуватиме більше баз за кордоном після встановлення об'єкта в африканській нації Джибуті. Пакистан вважається можливим місцем для майбутньої китайської військової бази.

Передбачення вийшло у формі 97-сторінкової щорічної доповіді для Конгресу, який бачив прогрес китайських військових у 2016 році, що фінансується надійними витратами на оборону, які Пентагон оцінює у більш, ніж 180 мільярдів доларів.

Це більше, ніж офіційна цифра бюджету оборони Китаю (140,4 мільярда доларів). Видається, що китайські лідери націлені на збільшення військових витрат на «передбачуване майбутнє», навіть у час, коли економічне зростання уповільнюється, йдеться в доповіді США. Відзначено китайські військові успіхи, в тому числі в космосі і на морі.

У доповіді неодноразово наводиться факт будівництва Китаєм його першої зарубіжної військово-морської бази в Джибуті, яка вже є домівкою для ключової військової бази США і є стратегічно розташованою біля південного входу в Червоне море на шляху до Суецького каналу.

«Китай, швидше за все, буде прагнути до створення додаткових військових баз у країнах, з якими він має давні дружні відносини і подібні стратегічні інтереси, такі як Пакистан», – говориться в доповіді.

Але Пакистан, зазначається в доповіді США, вже був первинним ринком в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні для експорту китайського озброєння (2011-2015 роки). Минулого року Китай підписав угоду з Пакистаном про продаж восьми підводних човнів.

Міністерство оборони Китаю висловило «рішуче заперечення» щодо змісту доповіді, заявивши, що це роздута теорія китайської загрози. Китай іде шляхом мирного розвитку, і його витрати на оборону є «відкритими і прозорими», йдеться в заяві.

«Критика в доповіді США – це чиста гіпотеза, – додав він. – Ми сподіваємося, що з боку США можуть раціонально і об'єктивно розглядати національну оборону Китаю і військове будівництво».

На щоденному новинному брифінгу раніше офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн відхилила коментар щодо пакистанських баз як «гіпотезу» і відмовилася надати конкретну відповідь.

Але Китай і Пакистан користуються дружніми відносинами співпраці, що не націлені на будь-які треті сторони, додала вона.

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