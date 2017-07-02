Президент Трамп вшанував ветеранів та обрушився з критикою на ЗМІ

Виступаючи на з’їзді євангелістів в Центрі Кеннеді у Вашингтоні Celebrate Freedom Rally президент Трамп заявив про свій намір виконати свою передвиборчу обіцянку і подбати про американських ветеранів.

Промовляючи до аудиторії, президент також заявив, що тероризм є однією з найстрашніших загроз релігійній свободі в світі. За його словами, американці «не можуть допустити, щоб тероризм і екстремізм поширювалися в нашій країні або знаходили притулок на наших берегах».

Ініціатором з’їзду була Перша баптистська церква Далласа, штат Техас. Пастор церкви Роберт Джеффрес, гарячий прихильник президента, є провідним декількох телевізійних і радіопрограм, які можна дивитися і слухати за межами США.

Іншим організатором заходу була медіагрупа Salem, яка виробляє радіопередачі, інтернет-контент, журнали і книги, в яких відстоюються консервативні християнські цінності.

Трамп користується твердою підтримкою євангелістів. Екзит-поли, проведені на торішніх президентських виборах, показали, що за нього проголосував 81 відсоток євангельських християн. За його опонента-демократа Хілларі Клінтон проголосували лише 16 відсотків представників цієї групи.

У своїй промові Президент Трамп також розкритикував ЗМІ. «Фейкові ЗМІ намагаються заглушити нас. Але ми їм цього не дозволимо. Тому що люди знають правду. Фейкові ЗМІ намагались не дати нам потрапити до Білого дому. Але я – президент, а вони – ні», - сказав президент.

Трамп, який проводить більшу частину вихідних в своєму гольф-клубі в Бедмінстере, штат Нью-Джерсі, в суботу вилетів до Вашингтона, щоб виступити з цією промовою, після чого знову повернувся в Бедмінстер.