Інформагенція AP спростовує брехню у її повідомленнях про зв’язки Трампа з Росією

Інформаційне агентство Associated Press «роз'яснило» неправдиве твердження, яке воно використовувало в своїх матеріалах про президента Дональда Трампа та Росію, вказавши в поясненні у п’ятницю, що це неправда, що всі 17 розвідувальних агенцій CША «погодилися» з тезою про хакерів.

«У повідомленнях, опублікованих 6 квітня, 2 червня, 26 червня і 29 червня, Associated Press повідомляло, що всі 17 американських розвідслужб погодилися з тим, що Росія намагалася вплинути на вибори 2016 року на користь Дональда Трампа. Ця оцінка базувалася на інформації, зібраній трьома агенціями - ФБР, ЦРУ та Агентством національної безпеки – і була опублікована офісом директора Національної розвідки, який представляє всі розвідувальні органи США. Не всі 17 розвідувальних служб були залучені до цієї оцінки», - спростовує АР свою інформацію, подану у чотирьох попередніх повідомленнях про зв’язки Трампа з Росією.

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