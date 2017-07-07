Час-Time: Деталі переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна

В ефірі Час-Time: Президент Трамп відкрив зустріч з Путіним темою втручання Росії в американські вибори. Розмова була детальна і змістовна – Тіллерсон. Курта Волкера призначено новим спеціальним представником США у справах України. Що він казав про Україну - дивіться в ефірі. Розпочався саміт «Великої Двадцятки». Чи знайдуть спільну мову лідери «Двадцятки» і чи є шанс на потепління відносин між ЄС і США? Масштабні мітинги анти-глобалістів у Гамбурзі перетворилися на запеклі сутички із поліцією. І наостанок – про роботів, які можуть стати потенційними жертвами хакерських атак.