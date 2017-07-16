Іран засудив громадянина США до 10 років в'язниці за «інфільтрацію»

Суд в Ірані засудив громадянина США до десяти років в'язниці за звинуваченнями в «інфільтрації». Про це повідомив у неділю представник судової системи країни.

«Ця людина була виявлена і заарештована силами розвідки. Суд засудив цю людину до десяти років в'язниці », - заявив заступник керівника судової системи Ґоламхоссейн Мохсені Ежеї на прес-конференції, яка транслювалася по телебаченню.

Ежеї повідомив, що засуджений, чиє ім'я названо не було, має подвійне громадянство - США і ще однієї країни, яка також не була вказана.

Іран заарештував і засудив до тюремного ув'язнення кілька власників подвійного громадянства з США, Великобританії, Австрії, Канади та Франції за звинуваченнями у шпигунстві і співпраці з вороже налаштованими урядами.