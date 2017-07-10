Всі сторони назагал дотримуються угоди про припинення вогню в південно-західній Сирії

Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights заявила в понеділок, що припинення вогню, яке стосується південної частини країни, назагал зберігається. Зареєстровано лише спорадичні перестрілки.

Тимчасом сирійський уряд і повстанці готуються відкрити – під егідою ООН – черговий раунд мирних переговорів про закінчення шестирічного громадянського конфлікту.

Правозахисники повідомили про порушення припинення вогню в провінціях Даара і Кунейтра. Угоду про припинення вогню було досягнуто завдяку спільним зусиллям США, Росії і Йорданії. Вона також охоплює провінцію Свейда.

Американські, російські та йорданські дипломати опрацювали угоду про припинення вогню на полях минулотижневого саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Хоча ані сирійський уряд, ані опозиція не брали участі в переговорах про припинення вогню, сирійський офіційний представник заявив агентству Reuters, що уряд президента Башара аль-Асада вітає кожний крок, який може «прокласти шлях до мирної розв’язки».

У заяві опозиції сказано, що угруповання, які входять до її складу, були свідомі того, «що відбуваються таємні зустрічі та існує взаєморозуміння між Росією, Йорданією і США в справі підведнного регіону Сирії, окремо від північного».

У понеділок представники сирійського уряду і опозиції беруть участь у спонсорованих ООН мирних переговорах у Женві.

Тимчасом Іран заявив, що коли припинення вогню в південно-західному районі Сирії має бути успішним, воно повинно поширюватись на всю територію Сирії. Про це, за повідомленням інформаційного агентства Tasnim, заявив у понеділок представник Міністерства закордонних справ Ірану Баграм Касемі.

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