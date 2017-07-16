Адвокат Трампа виступив на захист зустрічі сина президента з росіянами

Один із особистих адвокатів президента США Дональда Трампа виступив на захист зустрічі президентового сина з росіянами під час виборчої кампанії 2016 року у сподіванні роздобути від влади Росії компромат на суперника тодішнього кандидата-республіканця, висуванку демократів Гілларі Клінтон.

Юрист Джей Секьюлоу виступив протягом неділі в кількох провідних політичних телепрограмах на кількох каналах у США, в яких він повторював, що президент не знав про цю зустріч Дональда Трампа-молодшого, і відкидав запитання про коректність такої зустрічі.

За словами адвоката, зустріч треба вважати коректною, зокрема, й тому, що їй не завадила Секретна служба США – спецслужба для охорони чільних державних діячів, яка на той час уже охороняла Трампа і членів його родини як висуванців на посаду президента.

У письмовій відповіді на прохання прокоментувати висловлювання Секьюлоу представник Секретної служби Мейсон Брейман повідомив, що Трамп-молодший не перебував під захистом Секретної служби в момент проведення зустрічі, в якій також брали участь два високопоставлені представники передвиборного штабу його батька.

«Дональд Трамп-молодший не був об'єктом захисту Секретної служби США в червні 2016 року. Тому ми не перевіряли людей, з якими він зустрічався в той час », - йдеться в письмовій відповіді Секретної служби.

Трамп-молодший визнав, що зустрічався з російським юристом в Нью-Йорку під час передвиборної кампанії, після того, як йому повідомили, що вона може мати у своєму розпорядженні викривальною інформацією про кандидата демократів Хілларі Клінтон.