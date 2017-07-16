Президент Трамп звинуватив ЗМІ у спотворенні демократії

Президент Дональд Трамп в неділю піддав критиці американські ЗМІ, звинувативши їх в «спотворенні демократії» в публікаціях про торішній зустрічі його старшого сина з російським адвокатом Наталією Весельніцкая, яка, як він вважав, передасть йому викривальну інформацію про демократичного кандидата Гілларі Клінтон напередодні виборів 2016 року .

Перебуваючи на своєму гольф-курорті в Бедмінстере, штат Нью-Джерсі, президент опублікував серію твітів, в яких виступив на захист Дональда Трампа-молодшого, який зустрівся з Весельницькая в червні 2016 року - після того, як посередник повідомив, що вона є адвокатом російського уряду, яка може запропонувати йому інформацію в рамках зусиль Москви з підтримки Трампа в боротьбі з Клінтон.

В одному з твітів Трамп написав: «Гілларі Клінтон може незаконно отримувати питання для дебатів і видалити 33 тисячі електронних листів, але ЗМІ фейкових новин зневажливо говорять про мого сина Дона?» «Зі своїми фальшивими анонімними джерелами, вкрай тенденційними і навіть сфальсифікованими матеріалами, фейкові новини спотворюють демократію в нашій країні!» - написав Трамп.

Асоціація кореспондентів Білого дому відкинула критику Трампа. «Вільна і незалежна преса насправді є критично важливою демократії», - йдеться в заяві асоціації.

Ситуація навколо питань на дебатах стала надбанням громадськості лише в результаті злому файлів Національного комітету Демократичної партії - операції, яка, на думку американської розвідки, прямувала особисто президентом Росії Володимиром Путіним в спробі допомогти Трампу. Портал WikiLeaks опублікував тисячі викрадених електронних листів напередодні виборів. Багато листів розкрили закулісні зусилля співробітників Демократичної партії, спрямовані на те, щоб допомогти Клінтон домогтися офіційного висунення кандидатом від партії. Вона частково покладає провину за свою поразку на публікацію цих листів.

В іншому твіті Трамп подякував колишнього радника по виборчій кампанії Майкла Капуто за його свідчення в Комітеті Палати Представників з розвідки. Трамп написав, що Капуто «дуже потужно» заявив, що він знає, що ніякої змови між штабом Трампа і російською владою під час передвиборної кампанії не було.

Трамп зневажливо відгукується про численні розслідуваннях російського втручання в президентські вибори, називаючи їх «полюванням на відьом» і виправданням демократами поразки Хілларі Клінтон. Джей Секулов - один з адвокатів Трампа - заявив в неділю, виступаючи в програмі ABC News, що, на його думку, проведені розслідування не призведуть до того, що Трампу доведеться давати свідчення у цій справі, хоча сам Трамп раніше сказав, що зробить це, якщо буде потреба.