"Я скоро повернусь", - Маккейн не втрачає оптимізму в боротьбі з раком мозку

Підтримку та побажання перемоги в своєму "найважчому бою" висловлюють колеги 80-річному сенатору та великому другу України Джону Маккейну, у якого нещодавно було виявлено рак мозку.

"Джон Маккейн є героєм нашого зібрання і героєм нашої країни. Він ніколи не уникав битви, і я знаю, що він зустріне цей виклик з такою самою мужністю, яка характерна для його життя. Молитви всієї сім’ї Сенату зараз з Джоном, Сінді та його сім’єю, його командою та жителями Аризони, яких він так добре представляє", - заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл:

"Джон Маккейн є американським героєм і одним з найхоробріших борців, яких я коли-небудь знав. Рак не знає проти кого він постав. Влаштуй йому пекло, Джоне", - твітує колишній президент Барак Обама.

Президент Трамп написав: "Меланія та я думаємо і молимось про сенатора Маккейна, Сінді та всю його сім’ю"

Сенатор Ліндсі Ґрем, який є близьким другом Маккейна, написав у Twitter: "ми з Джоном хвилин 5 говорили про його діагноз і важкий шлях попереду. Він відповів: «бувало і гірше». Потім ми почали говорити про законопроекти з охорони здоров’я та оборонного бюджету. Йому буквально знадобилось 5 хвилин, щоб відволіктись від того, на що багатьом знадобилося б більше часу для усвідомлення.

Молімося. Не знаю як це закінчиться, про це знає лише Господь. Я знаю одне – у цієї хвороби не було достойнішого супротивника"

"Як він доводить всім своїм життям – хто закладається проти Маккейна, той програє. З найкращими побажаннями швидкого одужання", - написав Білл Клінтон в Twitter.

До теплих побажань приєднався і президент України Петро Порошенко: "наша щира підтримка сенатору Джону Маккейну, його сім’ї та родичам! Ми глибоко переживаємо і бажаємо одужання нашому надійному і справжньому другові!"

Сенатор Маккейн відповів на побажання з властивим для нього оптимізмом: "дуже вдячний за всю підтримку – на жаль для моїх спаринг-партнерів у Конгресі – я скоро повернусь, очікуйте!"

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