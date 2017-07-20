Сенатор Джон Маккейн розглядає варіанти лікування від раку мозку

У 80-річного сенатора Джона Маккейна виявили пухлину у мозку, яка була видалена, але мова йде про загрозу агресивного раку, ґліобластоми.

Провідний представник Республіканської партії Маккейн - один з найвідоміших американських політиків, який гостро критикує Росію за напад на Україну і вимагає від уряду США допомогти українцям захищатися від російської агресії.

Американські ЗМІ, посилаючись на лікарів, повідомляють, що хвороба була виявлена під час запланованого огляду і початкового діагнозу, пов'язаного з тромбом.

Згідно з повідомленнями тромб, а також пухлина були успішно видалені. Представники сенатора кажуть, що він одужує.

Фахівці пояснюють, що пухлини такого типу майже завжди повертаються, тому тепер Джон Маккейн розглядає варіанти подальшого лікування, які можуть включати радіацію та хіміотерапію.

За даними Американської асоціації дослідження мозкових пухлин 10% пацієнтів з діагнозом ґліобластома можуть жити 5 років і більше, але більшість за умови лікування виживають у середньому лише 14-16 місяців.

Повідомлення шокувало політичні кола у Вашингтоні та багатьох американців, які поважають незалежну й принципову позицію Джона Маккейна.

Маккейн був військовим і перебував у полоні у В’єтнамі. Він двічі балотувався на посаду президента США.

Повідомлення про хворобу Маккейна з’явилося на тлі жорстокої політичної боротьби у США довкола реформи системи охорони здоров’я.

Президент Дональд Трамп давно обіцяв скасувати чинну систему, відому як “Обамакеар” і замінити її більш ефективною, але намагання президента загрузли у суперечках щодо того, чи справді нова система буде кращою.