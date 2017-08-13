15 загиблих в Пакистані внаслідок підриву вибухового пристрою

В результаті підриву терористом смертником вибухового пристрою, на південному заході Пакистану в суботу ввечері загинули щонайменше 15 осіб, включаючи солдатів і цивільних осіб. Ще 40 осіб отримали поранення, кілька з них перебувають у критичному стані.

Інцидент стався в столиці провінції Белуджистан - Кветті. Представники влади та очевидці повідомили, що смертник з вибухівкою на мотоциклі врізався в військова вантажівка, що перевозила солдат.

В результаті вибуху в районі, де стався інцидент, проводяться підвищені заходи безпеки, повідомив міністр внутрішніх справ Белуджістану Сарфраз Бугті. «Під ударом виявився військова вантажівка. Є 15 жертв, які героїчно загинули. Близько 40 людей отримали поранення. Рятувальна операція завершена, поранені відправлені до лікарень. На місці працює група зі знешкодження вибухових пристроїв і збирає інформацію », - сказав міністр.

Теракт в Кветті стався напередодні Дня незалежності Пакистану, який відзначається в понеділок. У країні посилено заходи безпеки, а вулиці великих міст вечорами в передсвяткові дні зазвичай заповнені людьми.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за інцидент, проте екстремісти, пов'язані із забороненим в країні Талібаном, часто приписують собі вибухи смертників і беруть відповідальність за інші атаки бойовиків.