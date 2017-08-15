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Студія Вашингтон: Технології ракетних двигунів до Пхеньяну могли потрапити як з українських так і російських об’єкітв. Інтерв’ю із автором скандального дослідження

Студія Вашингтон: Технології ракетних двигунів до Пхеньяну могли потрапити як з українських так і російських об’єкітв. Інтерв’ю із автором скандального дослідження
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Майкл Еллеман – старший дослдіник міжнародного інституту стратегічних досліджень та автор дослідження на яке посилаються журналісти видання The New York Times, де звинувачують Україну у постачанні ракетних двигунів до Північної Кореї - в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки повідомив що ці технології до КНДР могли надійти як з України так і Росії. Причому, він запевнив український уряд та керівництво заводу ніякого відношення до цього не має. Думки українських експертів з питань стратегічних досліджень та оборони щодо цих звинувачень. Чи викладені в статті американських журналістів бодай якісь ґрунтовні докази? Чи має український Південмаш такі технології?

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