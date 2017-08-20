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Московський суд не задовольнив прохання Siemens про арешт їх турбін в Криму

Московський суд відмовив компанії Siemens, яка вимагала накласти арешт на свої чотири турбіни, що опинилися у Криму всупереч європейським санкціям. Також суд відмовився заборонити їх установку до попереднього судового засідання по цій справі наступного місяця.

Свій позов німецька компанія Siemens подала у Московський арбітражний суд у липні, коли чотири продані Росії турбіни, які повинні були бути встановлені на території Росії, опинилися в анексованому Криму. Суд відмовив у проханні німецької компанії конфіскувати турбіни до проведення попередніх слухань 18 вересня.

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