Московський суд не задовольнив прохання Siemens про арешт їх турбін в Криму

Московський суд відмовив компанії Siemens, яка вимагала накласти арешт на свої чотири турбіни, що опинилися у Криму всупереч європейським санкціям. Також суд відмовився заборонити їх установку до попереднього судового засідання по цій справі наступного місяця.

Свій позов німецька компанія Siemens подала у Московський арбітражний суд у липні, коли чотири продані Росії турбіни, які повинні були бути встановлені на території Росії, опинилися в анексованому Криму. Суд відмовив у проханні німецької компанії конфіскувати турбіни до проведення попередніх слухань 18 вересня.