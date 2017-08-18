Лобізм в США: битва за російські санкції у Вашингтоні

Лобізм є врегульованою законом діяльністю в США. Лобістів наймають для впливу на законодавців та уряд з метою просування політичних чи ділових інтересів. Існування потужного прошарку навколо урядових «лобістських» організацій, або «К Street» - за назвою вулиці, де розташовано офіси більшості лобістських компаній, вирізняє Вашингтон від інших світових столиць.

Цим матеріалом, Українська служба «Голосу Америки» відкриває серію публікацій про те, як організовано систему лобізму в США, як Україна та українські впливові особи працюють над створенням свого іміджу в США, а також тенденції розвитку лобізму з огляду на виклики гібридної війни.

Роль лобістів у законодавчому закріпленні російських санкцій

Газпромівський лобіст працював проти розширення санкцій навіть до прийняття Конгресом відповідного законопроекту, повідомило юридичне агентство LegiStorm, наводячи посилання на реєстраційний документ. Через день після підписання законопроекту про санкції президентом Трампом, дочірня компанія «Газпрому» Nord Stream 2 AG розкрила інформацію про те, що місяць тому вона найняла компанію Capitol Counsel для роботи, зокрема, з питань пов’язаних з російськими санкціями. Ця компанія вже працювала в інтересах росіян в 2014 році, будучи іноземним агентом для державного Російського фонду прямих інвестицій, повідомляє LegiStorm.

Хоча Україна зробила багато для подолання корупції, залишилось ще багато що зробити і це набридливе питання, яке росіяни дуже ефективно використовують, щоб ставити під сумнів те, чого прагне Україна

Все ж, прийнятий і підписаний Трампом закон щодо санкцій законодавчо закріпив протистояння проекту Nord Stream-2 («Північний потік-2») як один з пріоритетів міжнародної політики США і надав президенту право обмежувати фінансування та постачання товарів і послуг від американських організацій для трубопровідних проектів Росії. Все ж, згодом, Трамп виступив з критикою певних положень закону, які, на його думку, обмежують повноваження президента здійснювати міжнародну політику.

Коментуючи значні зусилля, яких докладає Росія для того, щоб лобіювати проти санкцій, Роберт Макконнелл, співзасновник Фундації США-Україна, голова компанії з урядових зв’язків McConnell & Associates в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» зазначив, що Росія витрачає «величезні кошти на лобізм в цьому місті. І не все це в публічному доступі, тому, що вони використовують юридичні компанії, які провадять діяльність, що не потребує реєстрації. Але, очевидно, уряд Росії має дуже велике посольство. Такі компанії як «Газпром» мають представництво і вони також представляють урядові інтереси».

​«Україна навіть теоретично не може робити стільки, скільки Росія, - зазначив Макконнелл, зауваживши, - більшість лобізму для України стосовно санкцій, озброєння і таке інше, йде від американців», які переконані, що «сильна та незалежна Україна – в інтересах США».

Звичайно, від імені держави лобіює посольство, метою діяльності якого вже є просування інтересів України. Донести позицію України з питання «Північного потоку-2» також допоміг візит голови «Нафтогазу» до Вашингтону наприкінці червня, під час якого делегація намагалась переконати урядовців та аналітиків у Вашингтоні у важливості накладання санкцій проти проекту «Північний потік-2».

Також, за даними Міністерства юстиції США, від імені держави Україна, представленої Радою національних реформ, у Вашингтоні працює щонайменше одна лобістська фірма Barbour Griffits & Rogers (BGR Group). Витрати BGR на лобізм України склали 300 000 доларів за першу половину 2017 року, з інформацією Центру відповідальної політики США. “Порівняно невелика сума для вашингтонських лобістів», - відзначив неназваний представник вашингтонської неурядової організації в коментарі «Голосу Америки».

Питанню просування інтересів України допомагає те, що підтримка України в Конгресі значно поглибилась через війну Путіна проти України, - стало більше людей, які занепокоєні через те, що робить Путін і тому підтримують інтереси України. Це видно з того, як підтримуються закони щодо України. Однак, за словами Макконнелла, питання корупції є одним з найбільш шкідливих для іміджу України у Вашингтоні. «Хоча Україна зробила багато для подолання корупції, залишилось ще багато що зробити і це набридливе питання, яке росіяни дуже ефективно використовують, щоб ставити під сумнів те, чого прагне Україна».

Дивіться також: Поради експертів: Як вирішити конфлікт на Сході України?