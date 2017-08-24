Студія Вашингтон: Сполучені Штати вітають Україну із Днем Незалежності

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Державий секретар Рекс Тіллерсон привітав українців із Днем Незалежності, побажав процвітання та запевнив у подальшій підтримці з боку Сполучених Штатів. На параді в Києві, поряд з українцями марширували й американські військові а на трибунах, поруч із Порошенком, був присутній міністр оборони США – Джим Маттіс. Опісля урочистостей, на прес конференції Маттіс говорив про надання летального озброєння Україні. Та як святкують День Незалежності українці в еміграції – репортаж із Лос Анджелесу.