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Тіллерсон: говорячи про цінності, президент Трамп «говорить від свого імені»

  • Голос Америки
Secretary of State Rex Tillerson speaks at the State Department in Washington on U.S. policy in Afghanistan, Aug. 22, 2017.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп, який піддався критиці за його реакцію на недавню акцію білих націоналістів у Вірджинії, говорячи про свої цінності, "виступає від свого імені".

Журналіст телеканала Фокс Ньюз попросив Тіллерсона прокоментувати критику Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації на адресу адміністрації Трампа відносно того, що деякі називають неспроможністю чи небажанням засудити «расистське насильство».

«Ми в Держдепартаменті представляємо американський народ, американські цінності, нашу відданість свободі, нашу повагу до принципу рівноправності всіх у всьому світі, і цей месседж ніколи не змінився», - відповів Тіллерсон.

На запитання, чи дистанціюється він від Трампа у цьому питанні, Держсекретар сказав: "Я висловився, виступив зі своїми коментарями відносно наших цінностей і під час промови у Державному департаменті минулого тижня".

У своєму виступі 18 серпня Тіллерсон осудив расизм, заявивши, що "ненависть не є американською цінністю".

«Ми повинні прагнути до примирення, взаєморозуміння та відданості, незалежно від кольору шкіри, національності релігії чи політичних поглядів», - додав він.

Виступ Тіллерсона на каналі Fox News викликало негайну реакцію в соціальних мережах. Колишній радник Держдепартаменту, політолог Еліот Коен написав у Твіттері: «Мені здається, що Державний секретар щойно підштовхнув президента США під автобус».

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