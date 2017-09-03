Президент Трамп назвав Північну Корею «країною-ізгоєм»

Президент США Дональд Трамп засудив Північну Корею за проведення найпотужнішого на даний момент ядерного випробування, назвавши її «країною-ізгоєм», чиї «слова і дії, як і раніше, носять надзвичайно ворожий характер і становлять небезпеку для Сполучених Штатів».

Президент заявив в Твіттері, що Північна Корея «стала серйозною загрозою і поставила в незручне становище Китай, який намагається допомогти, але без особливих успіхів».

У той же час він висловив докір на адресу Сеула, що є союзником США. «Південна Корея починає розуміти - як я їм і говорив – що розмови про умиротворення Північної Кореї не спрацюють, вони розуміють лише одне!» - написав президент.

Раніше Білий дім повідомив, що Трамп проведе в неділю нараду зі своєю командою з національної безпеки в зв'язку з проведеним в Північній Кореї ядерним випробуванням.

Водночас міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, виступаючи на каналі Fox News, що представить на розгляд новий пакет економічних санкцій проти Північної Кореї.

«Ми будемо співпрацювати з нашими союзниками, - пояснив Мнучін. - Ми будемо співпрацювати з Китаєм. Але необхідно економічно ізолювати Північну Корею - подібне поведінка є неприйнятною».

Північна Корея в неділю оголосила про успішне випробування термоядерної водневої бомби, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

У повідомленні офіційного північнокорейського інформагентства говориться, що «воднева бомба» для оснащення бойової частини МБР розроблена «відповідно до плану Трудової партії Кореї в області будівництва стратегічних ядерних сил».

За оцінками сейсмологічних служб США і Китаю, вибух призвів до двох поверхневим землетрусів в районі північнокорейського ядерного полігону Пунгері. Влада Японії, Південної Кореї і численні неурядові експерти в США підтвердили, що землетруси, ймовірно, були викликані ядерним випробуванням.

«Якщо Північна Корея провела ядерне випробування, то це абсолютно неприйнятно, і нам доведеться заявити про рішучий протест. Ми скликаємо Раду національної безпеки для збору і аналізу інформації », - заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що шосте ядерне випробування в КНДР означає, що провокації Пхеньяна «вийшли в нову площину». Вони закликали ЄС посилити санкції проти Північної Кореї і прийняти нові заходи в Раді Безпеки ООН.