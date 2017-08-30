Нові події у справі Манафорта в центрі уваги в Вашингтоні

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер видав запит прес-секретарю колишнього голови передвиборчої капманії Трампа Пола Манафорта з вимогою надати всі записи, пов’язані з роботою Манафорта. Прес-секретар Джейсон Малоні також має свідчити перед Великим журі, повідомляє FoxNews, посилаючись на інформацію від особи близької до розслідування.Джейсон Малоні, який представляє Манафорта лише з березня, має надати всі записи, пов’язані з Манафортом починаючи з 2010 року.

В Вашингтоні уважно відслідковують справу Манафорта. «О, це надзвичайно резонансна справа, сказала Шейла Крумгольц, виконавчий директор Центру відповідальної політики США в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

«Не в останню чергу тому, що вона пов’язана з чинним президентом. Ця справа може вплинути на розслідування, яке наразі проводить Роберт Мюллер стосовно зв’язків Кремля та Білого дому, зв’язків Кремля та передвиборчої кампанії Трампа», додала вона.

Центр відповідальної політики - найбільша неурядова організація США, що вже 34 роки відслідковує гроші в політиці США.

В рамках розслідування зв’язків передвиборчої кампанії Трампа з Росією, старший син Трампа Дональд Трамп-молодший погодився відповідати на запитання сенатського юридичного Комітету за зачиненими дверима, повідомляє AFP.

Зять президента Джаред Кушнер вже надавав свідчення в такому форматі в липні.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер проводить окреме розслідування, що може привести до висунення звинувачень, пише AFP. В Вашингтоні також починає роботу Велике журі, яке буде розглядати докази, до Білого дому також було надіслано запит про надання документів, пов’язаних з колишнім радником з національної безпеки Майклом Флінном.

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