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Студія Вашингтон: Як Флорида готується до урагану найвищої категорії "Ірма"

Студія Вашингтон: Як Флорида готується до урагану найвищої категорії "Ірма"
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Перед Сенатом США сьогодні свідчив син президента Трампа у справі розслідування зв'язків виборчої кампанії тоді ще кандидата в президенти із росіянами. Трампу молодшому сьогодні довелося розповідати про мотиви його зустрічі з російською юристкою Наталією Весельніцькою у Вежі Трампа у червні минулого року. Опісля свідчень у сенаторів з'явилося ще більше запитань. Як Флорида готується до зустрічі із ураганом найвищої, 5 -ї категорії, Ірма. Якщо прогнози синоптиків справдяться, "Ірма" стане найпотужнішим ураганом, який пройдеться по Флориді, за останні 25 років.

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