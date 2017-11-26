Продажі у «Чорну п’ятницю» у США побили всі рекорди

П'ять мільярдів за добу - стільки, за даними аналітиків Adobe Digital Insights, витратили американці впродовж Чорної П’ятниці, а це на 18% більше, ніж торік. Причин рекордних продажів, кажуть експерти, декілька: акції почалися раніше, знижки на товари суттєві. Плюс цьогоріч експерти відзначають позитивні економічні показники, у людей є гроші, а значить провести час в магазині родинам більш приємно.

«Я гадаю, онлайн я не так багато чогось купувала цього року. Мені й досі подобається ходити по магазинах, як це було раніше. Прийти, побути у натовпі, я вважаю що це весело”, - пояснює Ліза Дейгенагйс.

Щодо знижок, то деякі крамниці й досі тримають скидки від 20-ти до 50-ти відсотків, на всі товари. Переважно такі акції в магазинах одягу. Проте у «чорну п’ятницю» американці здебільшого полюють на електроніку, саме на неї й найбільші знижки.

Телевізори у «чорну п’ятницю», здається, купують усі. Знижки на них мінімум 200 доларів, в усіх крамницях електроніки. Далі американці полюють за продукцією Apple. Цього року в мережі магазинів «Best Buy», на планшет Apple IPad-mini пропонували знижку у 125 доларів. Окрім того, деякі магазини пропонували скидки й на смартфони, ком’ютери, ноутбуки. Проте, за словами самих представників роздрібної торгівлі, не зважаючи на рекордні продажі, людей в магазинах цьогоріч менше.

В інтренеті ж цьогорічний шопінг у «чорну п’ятницю» в перевищив минулорічні показники на 18 відсотків. А за даними Національної федерації роздрібної торгівлі, із майже 160 мільйонів покупців – половина закуповувалася вдома через комп’ютер або ж через додатки на мобільних телефонах. Аналітики підрахували, що у пік продажів американці онлайн робили 2800 замовлень щохвилини, кожна хвилина вартістю у 1 мільйон доларів. Очевидно, що американці сьогодні віддають перевагу покупкам в Інтернеті, а це означає що вже у понеділок, у так званий Cyber Monday, аналог «чорної п’ятниці» тільки в режимі онлайн, продажі знову можуть сягнути рекордної позначки. Аналітики передбачають, що американці витратять шість із половиною мільярдів доларів.