Президент Трамп розкритикував опонента Роя Мура на виборах у Сенат від Алабами

Президент США Дональд Трамп в неділю торкнувся теми позачергових виборів в Сенат в Алабамі, обрушившись з критикою на демократа Даґа Джонса, який, на думку президента, стане «маріонеткою» в руках партійних лідерів в разі обрання в грудні.

У своїх твітах Трамп не став згадувати республіканського кандидата Роя Мура, якого звинувачують в сексуальних домаганнях по відношенню до двох дівчат-підлітків чотири десятиліття тому. Тоді Муру було трохи більше 30 років, він був місцевим прокурором, і, як стверджують, домагався зустрічей і з іншими дівчатами-підлітками.

Трамп заявив, що Джонс, колишній федеральний прокурор, буде зобов'язаний двом головним лідерам демократів в Конгресі: сенатору Чарльзу Шумеру та члену Палати представників Ненсі Пелосі.

«Останнє, що нам потрібно в Алабамі і американському Сенаті, - це маріонетка Шумера і Пелосі, який займає слабку позицію по злочинності, слабку позицію щодо кордону, який буде поганий для наших військових і наших чудових ветеранів, буде поганий для нашої 2-й поправки, і хоче підвищити податки до небес. Джонс буде катастрофою!»- написав в своєму Твітері Трамп.

На виборах 12 грудня вирішиться, хто на три роки, займе місце, яке належало Джеффу Сешнсу, який на початку 2017 року увійшов до кабінету Трампа на посаді Генерального прокурора.

Демократи не займали місце представника Алабами в Сенаті протягом двох десятиліть, але останні опитування показують, що Джонс лідирує з невеликою перевагою після публікації в газеті The Washington Post, яка розповідає про те, що Мур домагався 14-річної дівчинки, коли йому було 32 роки . Пізніше інша жінка виступила з аналогічними звинуваченнями на адресу Мура.