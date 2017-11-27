Студія Вашингтон. В Кремлі вирішують чи завершувати конфлікт на Донбасі - Волкер

Сьогодні в «Студії Вашингтон». В Кремлі вирішують чи завершувати конфлікт на Донбасі -спецпредставник США Курт Волкер. Свою останню зустріч представником Росії Владиславом Сурковим Волкер назвав кроком назад у переговорах. Росія відкинула 26 із 29-ти запропонованих ним пунктів врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод. Миротворча місія ООН на Донбасі може вивести переговори з глухого кута. Наступна його зустріч із Сурковим - у грудні. У маленькому штаті Вісконсин обговорюють гігантський проект, який може принести десятки тисяч робочих місць. Тайванський виробник електроніки Фокскон, на заводах якого збираються смартфони Еплл, Блекбері, Нокіа, ігрові приставки плейстейшн та нінтендо планує збудувати у штаті підприємство вартістю 10 мільярдів доларів.