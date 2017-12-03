Макмастер: Настав час для «жорсткої розмови» з Росією

Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер в програмі каналу ABC News в неділю заявив, що настав час для жорсткої розмови з Росією через її підтримку сирійського уряду та її підривні дії в Європі. Макмастер сказав, що підтримка Росією уряду президента Асада затягнула громадянську війну та створила кризу, яка перекинулась на Ірак, сусідні країни та Європу.

«Підтримка Росією такого жахливого режиму, який є частиною цього конфлікту, це питання требі піднімати, так само, як підривні дії Росії в Європі», - сказав Макмастер. – Тому. Я думаю, настав час мати цю жорстку розмову з Росією».

Раніше цього місяця США здійснили бомбовий напад на сирійську повітряну базу у відповідь на, як стверджує Вашингтон, хімічну атаку уряду Асада на територію, утримувану повстанцями, в результаті якої загинуло принаймні 70 людей.

Сирія звинувачення відкидає, а Москва попередила, що подібні ракетні напади матимуть надзвичайно «серйозні наслідки». Минулого тижня секретар Тіллерсон відвідав Москву. «Коли відносини досягли найнижчого рівня, залишається одне – рухатись нагору. Я думаю, візит Держсекретаря до Росії був надзвичайно на часі», - сказав в інтерв’ю ABC News Макмастер.