Представник сирійського уряду покинув женевські переговори; можливо не повернеться

Голова делегації сирійського уряду на женевські переговори в справі мирного врегулювання заявив, що його делегація покидає переговори і, можливо, не повернеться наступного тижня. Він звинуватив опозицію в тому, що вона не передбачає будь-якої ролі для президента Башара аль-Асада в перехідному процесі.

Сирійські опозиційні угруповання, пише видання інформаційного агентства Reuters, мали зустріч минулого місяця в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді для опрацювання спільної позиції. Зустріч відбулася через два роки з часу, коли втручання російських військ допомогло аль-Асаду захопити всі головні сирійські міста і здобути перевагу в понад шестирічній війні.

«Доти, доки друга сторона дотримується узгіднень з Ер-Ріяда… не буде поступу», заявив голова делегації Башар аль-Джаафарі. Після ранкових розмов він сказав, що Дамаск вирішить, чи делегація повернеться до Женеви наступного тижня, чи ні.

«Щодо нас, як урядової делегації, то цей раунд закінчився. Як посередник ООН, Стаффан де Містура може висловити свою думку».

У заяві, оприлюдненій наприкінці розмов опозиційних угруповань, сказано ще раз, що Башар аль-Асад не відіграватиме жодної ролі у політичному переході.

Джаафарі сказав, що така заява становить крок назад і є скоріше передумовою для переговорів. Вона провокативна, безвідповідальна в політчному сенцсі і не відповідає тому, на що розраховував сирійський народ від цього роду переговорів.

Голова опозиційної делегації Наср Гарірі заявив у п’ятницю, що його сторона прибула до Женеви, щоб мати серйозні прямі переговори з представниками уряду аль-Асада.

Посередник ООН Стаффан де Містура заявив, що переговори триватимуть до середини грудня та що урядова делегація повертається до Дамаска, щоб, можливо, наново обговорити справи перед відновленням розмов.

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