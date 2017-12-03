США оголосили про намір вийти зі Всесвітнього договору про міграцію

США оголосили, що президент Дональд Трамп вирішив вивести країну з учасників Всесвітнього пакту про міграцію ООН, заявляючи, що він порушує суверенітет США.

Як заявили в Державному департаменті США 2 грудня, цей договір «містить численні положення, що несумісні з політикою США щодо мігрантів і біженців і принципами адміністрації Трампа стосовно міграції». Через це, мовиться в повідомленні, «Дональд Трамп вирішив, що США завершать свою участь у процесі пакту».

Посол США в ООН Ніккі Гейлі, яка оголосила цю заяву в Організації Об’єднаних Націй, наголосила при цьому: «Америка пишається своєю іммігрантською спадщиною і давнім моральним лідерством у наданні підтримки мігрантам і біженцям у всьому світі. Але наші рішення про політику щодо імміграцію мають завжди ухвалювати американці і тільки самі американці. Ми самі вирішимо, як найкраще контролювати наші кордони і кому буде дозволено в’їхати до нашої країни».

Заява пролунала напередодні триденної конференції з приводу цього пакту, що має відкритися 3 грудня в Мексиці. На ній мають обговорити рекомендації для завершення процесу укладення пакту.

Наразі в пакті беруть участь 193 держави-члени ООН, які 2016 року на сесії Генеральної асамблеї ООН ухвалили Нью-Йоркську декларацію про біженців і мігрантів. Цим не обов’язковим до виконання документом держави-учасниці взяли на себе зобов’язання розробити новий підхід до міграції і ставлення до біженців і 2018 року ухвалити ухвалити остаточний всесвітній пакт про міграцію.