​Час-Тайм. Трамп оголошує нову стратегію з національної безпеки

В ефірі Час-Тайм. Адміністрація Трампа назвала Росію і Китай головними конкурентами, які кидають виклик Америці у світі. Трамп оголосив нову стратегію з національної безпеки. США заветували резолюцію РБ ООН щодо Єрусалиму. Екс-високопосадовець Пентагона: Саакашвілі звернувся до правильної проблеми, яка існує в українському суспільстві, але він не є людиною, яка б мала артикулювати ці меседжі. Для України економічна безпека є питанням її виживання як незалежної держави – підсумки обговорення «плана Маршала для України» у Вашингтоні. У США перед Різдвом могили на військових кладовищах прикрашають різдвяними вінками. Різдвяний Львів з імбирного печива - таке диво спекла дружина американського дипломата в Україні.