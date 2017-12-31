Генсек ООН закликав світових лідерів об’єднатися для подолання глобальних загроз у 2018 році

Генеральний Секретар ООН Антоніу Ґутерріш попереджає, що перед світом у наступному році ймовірно постануть багато складних та нових загроз. У своєму новорічному зверненні Ґутерріш закликав до більшої єдності для того, щоб подолати ці загрози та зробити світ більш мирним.

Генсек визнав, що його надії на мир у 2017 році не здійснилися. «Нажаль, у багатьох відношеннях світ навпаки пішов у зворотньому напрямку», - заявив Генсек. Ґутерріш назвав своє звернення попередженням світові про небезпеку.

«Конфлікти поглибились, з’явились нові загрози. Занепокоєння навколо ядерної зброї на найвищому з часів холодної війни рівні. Кліматичні зміни відбуваються швидше, ніж ми реагуємо. Нерівність в світі зростає, ми є свідками жахливих порушень прав людини. Націоналізм та ксенофобія у момент, коли ми вступаємо в 2018 рік, на підйомі. Я закликаю до єдності», - сказав Ґутерріш.

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Втім, додав він, «світ може стати безпечнішим, конфлікти та ненависть можна подолати. Однак лише в тому випадку, коли світові лідери об’єднаються для того, щоб подолати розкол та згуртувати людей навколо спільних цілей».