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Генсекретар ООН прокоментував обмін полоненими на Донбасі

  • Голос Америки
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня.

Про це йдеться в заяві офіційного речника генсекретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Антоніу Ґутерреш «високо оцінив зусилля всіх, хто зробив це можливим», - йдеться в заяві.

«Він (Ґутерреш) сподівається, що цей гуманітарний акт послужить позитивним кроком для зміцнення довіри між сторонами і закликає всі сторони здійснити подальші дії в цьому дусі», - зазначається в заяві.

Генсек ООН також закликав до повного виконання угоди про припинення вогню і дальшої співпраці щодо виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

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