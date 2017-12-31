Австралія та Нова Зеландія зустріли 2018 рік

Одними з перших країн традиційними фейверками та вечірками Новий 2018 рік зустріли Нова Зеландія та Австралія.

Близько півтора мільйона людей зібрались у центрі Сіднею, щоб насолодитись райдужними фейверками над іконічним мостом Гарбор-Бридж та будинком опери на честь легалізації в країні одностатевих шлюбів.

Кілька годин раніше, сотні мешканців вийшли на вулиці найбільшого міста Нової Зеландії Окланд, де пройшла традиційна новорічна вулична вечірка з фейверками над вежею Скай Тауер.

Влада Австралії виділила рекордну кількість правоохоронців, які підтримуватимуть безпеку під час святкувань з землі, повітря та води. Минулого місяця поліція Мельбурна арештувала чоловіка, який планував здійснити напад під час новорічних святкувань.