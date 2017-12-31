Сотні тисяч зустрічатимуть Новий рік на Таймс Сквер пропри рекордні морози

Сотні тисяч мешканців та гостей Нью-Йорка вже зранку збираються на Таймс Сквер, щоб побачити традиційну гігантську кришталеву кулю, яка спуститься традиційно опівночі, символізуючи прихід нового року.

Очікується, що температура на Мангеттені впаде до -12 градусів за Цельсієм. Якщо прогнози синоптиків справдяться, ця новорічна ніч стане другою найхолоднішою за всю історію. Нижче стовпчик термометру на Таймс Сквер у новорічну ніч впав лише один раз – у 1917 році – до -17 градусів.

Правоохоронці очікують в районі Таймс Сквер приблизно два мільйона людей. Втім, лише обмежена кількість людей зможе потрапити до огородженої південної частини площі, до зможуть без перешкод побачити падіння кришталевої кулі. Адже, черга, щоб потрапити туди, вишукалась вже з самого ранку.

«Ця подія кожного року, в новорічну ніч – це те, що люди зі всіх куточків країни, зі всього світу асоціюють з Нью-Йорком», - сказав мер міста Біл де Блазіо, додавши, що ця традиція є гордістю міста, «величезною та радісною подією».

Слідкувати за порядком будуть тисячі правоохоронців, як в формі, так і в цивільному. Поліція Нью-Йорка підготувала спеціальні підрозділи для зупинки можливих терористичних нападів. Організовані спеціальні точки спостереження за снайперами, збільшена кількість собак, тренованих для пошуку вибухівки.