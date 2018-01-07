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У США снігопади та заморозки спровокували масові затримки в аеропортах

Прибирання снігу біля виходів C та D в терміналі В в аеропорту ЛаГардія в Нью-Йорку. 4 січня 2018 року

Снігопади та сильні заморозки спровокували масові затримки в аеропортах вздовж східного узбережжя США.

До скасованих рейсів додалися проблеми з технікою. В аеропорту імені Кеннеді в Нью-Йорку вийшов з ладу термінал обробки багажу. Повідомляється, що поліцейським довелося вгамувати міні-повстання, коли роздратовані пасажири намагалися силою забрати свої валізи. Зараз аеропорт повертається до нормальної роботи, більше скасувань рейсів не передбачається говориться в офіційних повідомленнях.

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Найсильніші морози за останні кількадесят років переживає східне узбережжя США. Відео
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