Суворий холод приголомшує східне узбережжя США після хуртовини

Хвиля крижаного арктичного повітря вкрила східне узбережжя та Середній Захід США в суботу, створивши небезпечні умови в той час, коли десятки мільйонів людей намагаються оговтатися після хуртовини, яка цього тижня скинула глибокий сніг у багатьох районах.

Застереження про вітри та морози простяглися від Флориди до Нової Англії та внутрішніх штатів.

У деяких районах мешканців попередили, що оголена шкіра може обморозитися за лічені хвилин. Міста від Г'юстона до Бостона активізували зусилля, спрямовані на те, щоб привести безпритульних до притулків.

Холод ускладнив очищення доріг від снігу та льоду після того, як хуртовина пройшла через східне узбережжя у четвер та п'ятницю, змусивши закрити сотні шкіл та призупинити чи зменшити обслуговування служби залізничного транспорту.

Через холодну та сніжну погоду загинуло щонайменше 18 осіб. Відлигу метеорологи очікують у понеділок.

У багатьох частинах східних Сполучених Штатів температура впала нижче мінус 18 градусів Цельсія, у найхолодніших місцях країни – мінус 39 градусів.

Шторм живиться швидким падінням барометричного тиску.

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