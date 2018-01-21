В аеропортах України влаштували флешмоб на честь "кіборгів"-оборонців Донецького аеропорту

В аеропортах в різних містах України військові музичні колективи грають на честь "кіборгів", які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту.

Військові оркестри Збройних Сил України Київського гарнізону та Національної гвардії України дали імпровізований концерт в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Загальна кількість військових музикантів склала 270 осіб. Вони виконали два музичні твори «Тиша» та «За честь і славу».

В новому терміналі Одеського аеропорту відбувся виступ зведеного оркестру Військово-морських сил і дислокованої в Одесі частини №3012 Національної гвардії України. Оплесками військових музикантів підтримали пасажири, які вирушали до Мінська та Варшави або щойно прилетіли звідти, повідомляє Радіо Свобода.

​Подібні акції тривають й в інших містах України - в Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Харкові та Чернігові, повідомляється на веб-сторінці Міністерства оборони України.

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