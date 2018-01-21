Трамп закликає Сенат змінити регламент голосування для відновлення роботи уряду

Республіканці та демократи в Конгресі, схоже, відмовляються поступатися один одному у переговорному процесі щодо фінасування роботи уряду. Фінансування федеральних державних установ припинилося в суботу, після того як Трамп і республіканські законодавці вступили в протистояння з демократами у питаннях імміграції. Демократи вимагають від президента сісти за стіл переговорів щодо питання захисту нелегальних іммігрантів, які були привезені в країну їх батьками.

"Я сподіваюсь, це лише питання годин чи днів, але нам потрібна ґрунтовна відповідь. І єдина людина, яка може цю відповідь дати - це президент Трамп. Це припинення роботи уряду - його відповідальність". - сказав в програмі CBS “Face the Nation сенатор-демократ Дік Дурбін.

Президент США Дональд Трамп заявив в «Твіттері» в неділю, що якщо тупикова ситуація з частковим припиненням роботи федерального уряду продовжиться, то республіканці повинні знайти спосіб профінансувати роботу уряду, змінивши правила голосування в Сенаті, які в даний час вимагають кваліфікованої більшості для схвалення фінансування роботи уряду.

«Демократи просто хочуть, щоб в нашу країну йшли безконтрольні потоки нелегальних іммігрантів. Якщо тупикова ситуація збережеться, то республіканці повинні перейти до варіанту з 51 відсотком голосів (ядерна опція) і проголосувати за реальний, довгостроковий бюджет», - написав він у« Твіттері ». Пропозиція президента майже відразу була відкинута лідером республіканців в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Макконнелл призначив на годину дня в понеділок (а якщо вдасться - на більш ранній час) голосування за новим законопроектом про державні видатки, який дозволить уряду працювати до 8 лютого. Однак демократи, незважаючи на заперечення республіканців, як і раніше, наполягають на включенні в законопроект положення про захист від депортації приблизно 800 тисяч молодих іммігрантів, привезених батьками в США в дитячому віці.

«Президент не буде вести переговорів про імміграцію, поки демократи не припинять свої ігри та не відновлять роботу уряду», - зазначила в офіційні заяві прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав Трампа ненадійним переговірником. Він зазначив, що сторони кілька разів наближались до рішення, втім президент Трамп кожного разу знову апелював до консерваторів, які підтримують анти-іммігрантську політику.

Звертаючись до американських військових під час свого візиту на Близький схід віце-президент Пенс сказав, що адміністрація не поновить переговори з демократами про «незаконну імміграцію», роки уряд не відновить роботу.

У разі якщо протистояння продовжиться, з понеділка не вийде на роботу понад 800 тисяч з двох мільйонів федеральних урядовців. Уряд продовжить функціонувати, але у сповільненому режимі. Такі служби як ЦРУ, авіа диспетчери, пошта – працюватимуть за нормальним розкладом. Більшість американців навряд чи відчує суттєву різницю, хіба що захочуть відвідати фінансовані федеральним урядом Національні музеї або заповідники.

Оскільки, уряд зачинився у суботу вранці, американці ще повністю не відчули на собі ефект нездатності законодавців домовитися. Однак, певні незручності, в першу чергу для туристів, вже створено.

Так, у суботу вранці туристів з різних куточків країни, які запланували відвідати символ Американської демократії – статую Свободи у Нью-Йорку, чекав неприємний сюрприз. У зв’язку з політичними баталіями у Вашингтоні, статуя Свободи та розташований поруч музей імміграції, які фінансуються федеральним урядом, припинили приймати відвідувачів.

Останній раз уряд зупиняв роботу у 2013 році на 16 днів. Підраховано, що тоді це обійшлося економіці країни у півтора мільярда доларів на день.