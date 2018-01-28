Сенатори-республіканці закликають Конгрес прийняти закон для захисту спецпрокурора Мюллера

Конгрес повинен переглянути законодавчу ініціативу про захист спеціального прокурора Роберта Мюллера і розслідування можливих зв'язків штабу Трампа з Росією після торішніх спроб президента Дональда Трампа звільнити його, заявили в неділю два сенатора-республіканця.

У двох окремих телеінтерв'ю сенатори Сюзан Коллінз і Ліндсі Ґрем висловили тривогу з приводу повідомлень про те, що президент Трамп зажадав, щоб головний юрист Білого дому передав до Мін'юсту наказ про звільнення Мюллера.

«У мене є законопроект про захист Мюллера, і я буду радий передати його завтра», - заявив Грем, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС.

Коллінз заявила, виступаючи в програмі «Положення в країні» на каналі CNN: «Безумовно, не буде зайвим вжити додаткових захисних заходів, з огляду на останні події».

Газета The New York Times повідомила в четвер, що ще в червні Трамп доручив юрисконсульту Білого дому Дональду Макґану звільнити Мюллера, але відступив, коли Макґан пригрозив піти у відставку, але не виконати розпорядження президента.