ЗМІ: Трамп в червні намагався звільнити спецпрокурора Мюллера

Газети The New York Times і The Washington Post повідомляють, що президент США Дональд Трамп в червні розпорядився звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера, проте відмовився від цієї ідеї, коли його головний юрист пригрозив піти з посади.



Мюллер веде розслідування про ймовірну змову між наближеними Трампа і Росією під час передвиборчої кампанії 2016 року, а також про можливе перешкоджання правосуддю з боку Білого дому.



За даними видань, Трамп доручив Міністерству юстиції звільнити Мюллера, оскільки вважав, що існують три окремі конфлікти інтересів, що не дозволяють йому вести розслідування.



Серед них - суперечка через внески в одному з гольф-курортів Трампа, через що Мюллер припинив своє членство; робота Мюллера в юридичній фірмі, що представляла інтереси зятя і радника президента, Джареда Кушнера і бесіда на посаді директора ФБР, яку Мюллер пройшов напередодні призначення спецпрокурором.



Як повідомляється, головний юрист Білого дому Дон Макґалі відмовився передати до Мін'юсту розпорядження Трампа про звільнення Мюллера.



Він був переконаний, що звільнення спричинить катастрофічні наслідки для президентства Трампа і посилить підозри в перешкоджанні правосуддю.



Сам Трамп, в бесіді з журналістами в швейцарському місті Давос, назвав ці повідомлення газет «фейковий новинами».

