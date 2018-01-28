Конструктору LEGO виповнилось 60

28 січня свою річницю відзначає добре відома компанія, яка приносить неабияку радість дітям та нестерпний біль дорослим, коли ті наступають на частинки розкидані на підлозі. Конструктору LEGO сьогодні виповнюється 60.

Компанія LEGO була заснована ще у 1932-му році, датчанином Оле Кірком Крістіансеном. Бізнес цей починався із виробництва дерев'яних іграшок, а свою назву фірма отримала від поєднання перших двох букв датського словосполучення Leg Godt, що в перекладі означає – Грай добре.

А свій сучасний концепт та виробництво пластикових будівельних блоків, в LEGO почали вже через 26 років після заснування компанії - у 1958му. Попит на конструктор і в ті часи був високий, проте це ніщо, порівняно із сьогоднішньою популярністю. Завод LEGO беззупинно випускає тисячі деталей аби задовольнити вже світовий інтерес.

«Конструктор LEGO сьогодні навіть більш актуальний, ніж будь-коли раніше, і я думаю, актуальність ця глобальна, адже тут не потрібні ніякі спеціальні знання, аби почати гратися. Покладіть конструктор перед будь-якою дитиною у світі – і ви побачите, як вона одразу почне щось складати. Я вважаю це багато про що говорить», - каже Генеральний менеджер компанії Том Голл.

В компанії стверджують, що існує понад 900 мільйонів комбінацій шести традиційних блоків 2 на 4, а це, фактично, безлімітний простір для креативності та розвитку, особливо для дітей.

Втім за шаленим успіхом конструктора стоїть не тільки ідея освіти та розвитку дітей, а ще й чудово спланована маркетингова стратегія компанії. LEGO крокує в ногу із часом, постійно оновлюючи колекцію іграшок, створюючи цілі світи із відомих мультиків та фільмів.

«Вони ніколи не зупиняються на досягнутому. Завжди впроваджують нові концепції, нові ідеї - завжди виходять за межі своїх кордонів. Вони беруть те, що зараз цікавить дітей, корегують ідею під свою концепцію, так що малеча потім в захваті від LEGO. Кожна колекція спричиняє такий галас, ніби LEGO щойно вийшов на ринок як тоді, 60 років тому», - говорить власник журналу TOY WORLD Джон Болк.

Втім і на цьому в компанії не зупинились. LEGO розширює свої горизонти, облаштовуючи тематичні парки по всьому світу. Один такий існує в Дубаї – де із пластикових LEGO блоків побудовано гігантську панораму міста із 17-ти метровою копією Бурдж Халіфа, складена із майже півмільйона блоків. В компанії кажуть, на будівництво цієї панорами у майстрів пішло 5 тисяч годин, а це приблизно 7 місяців роботи.