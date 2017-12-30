9-річна підприємиця шиє ляльки для дітей, які потребують операції, і жертвує прибутки на благодійність

9-річна Шарлот із Аризони, США, яка з власного досвіду знає, як страшно може бути очікувати на операцію, створює ляльки для дітей, які потребують хірургічного втручання. Дівчинка не лише сама розробляє дизайн, шиє і продає кожну ляльку, але й жертвує прибутки неврологічному центру, що спеціалізується на черепно-лицьових дефектах.

Шарлот народилася з розщепленням губи і піднебіння, і їй зробили декілька операцій, щоб вона могла мати усмішку, яку має зараз.

«Моя усмішка змінила моє життя, і я хочу допомогти іншим дітям усміхатися також… особливо дітям, які потребують операції, – говорить маленька підприємиця. – Я знаю, що операція може лякати, але друзі, обійми і щось м’яке, щоб пригорнути до себе, можуть допомогти. Саме тому я започаткувала Stitches by Charlotte».

Шарлот розпочала свій бізнес після того, як бабуся подарувала їй швейну машину і навчила шити. Дівчинка виготовила свою першу ляльку, коли їй було сім років, і вона була схожа на неї, з маленьким шрамом над верхньою губою. Це викликало багато позитивних відгуків і прохань зі всієї країни пошити такі самі ляльки для дітей, які потребують операції. Через рік кількість створених ляльок сягала сотні.

Ще до того, як розпочати свій бізнес, дівчинка займалася благодійністю. Замість подарунків на день народження вона приймала пожертви і передавала їх у клініку. Шарлот також започаткувала власну благодійну програму, купляючи іграшки і даруючи їх новонародженим в Аризоні із таким самим дефектом, як у неї, разом із необхідною інформацією для батьків.

Зараз юна підприємиця хоче розширити свій ляльковий бізнес. У листопаді 2017-го Шарлот запустила кампанію збору коштів на платформі Indiegogo з метою запустити нову лінійку ляльок-компаньйонок для дітей під час операції.

За її ідеєю, кожна лялька буде персоналізованою: до комплекту входитиме інструкція для дитини та інструменти, щоб додати шви, подібні до тих, які вона отримає під час операції. Медичні працівники або батьки зможуть допомогти дитині накласти шви, щоб полегшити тривогу перед операцією.

Кампанію підтримало вже близько двохсот людей, і зібрано майже 23 тисячі доларів. Шарлот планує використати кошти на розширення бізнесу, маркетинг і розвиток сайту.

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