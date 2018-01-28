Трамп високо оцінив стан американської економіки

Президент США Дональд Трамп в неділю високо оцінив тривале зростання економіки США, заявивши, що вона «перебуває в кращому стані, ніж (перебувала) протягом багатьох попередніх десятиліть».

«Бізнес повертається в Америку, як ніколи раніше», - написав Трамп в «Твітері», згадавши про одну з можливих тем доповіді «Про стан справ в країні», з яким він виступить у вівторок.

«Рівень безробіття наближається до рекордних мінімумів. Ми на правильному шляху! », - написав він.

«Chrysler, наприклад, йде з Мексики і повертається в США», - зазначив він, дещо перебільшивши плани автомобільної компанії по розширенню.

Компанія Fiat Chrysler, восьмий за величиною виробник автомобілів у світі, заявила про наміри інвестувати мільярд доларів у виробництво прибуткових пікапів Ram в штаті Мічиган, перенісши виробництво з Мексики. При цьому компанія не має наміру скорочувати виробничий персонал на мексиканських заводах.

Рівень безробіття в США стабільно тримається на рівні 4,1 відсотка в останні три місяці, що є найнижчим показником за 17 років. Економіка США, найбільша в світі, зросла на 2,3 відсотка в минулому році, який був першим роком Трампа на посаді президента. Для порівняння, аналогічний показник за 2016 рік склав 1,5 відсотка. Однак в останньому кварталі 2017 року зростання економіки сповільнилося, склавши 2,6 відсотка в річному обчисленні, порівняно з 3,2 відсотка в третьому кварталі.