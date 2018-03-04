ЮНІСЕФ показав історію 12-річного хлопця з Авдіївки, у якого влучила куля

Його звати Саша. Йому 12 років. Він з Авдіївки.

У минулому році Саші у ногу влучила куля. Знадобилось шість тижнів для того, щоб Саша знову зміг ходити. А до цього він мрів стати футболистом.

Історію про Сашу показав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

«Я поїхав в магазин, потім заїхав до друга і в момент, коли він пішов перевзуватись, куля влучила мені в ногу», - розповідає Саша.

«До того, як це сталося, я хотів стати відомим футболістом. Ми нічого не боялися, ми могли гуляти де хотіли. Все було добре і ніхто не хвилювався».

Школа, де навчається Саша, працює тільки кілька годин три дні на тиждень.

«До війни у нас було багато людей, все було нормально, тихо. Ми могли ходити, куди хотілося. У школі все було добре. Як війна почалася – всі бояться. Тепер є менше людей», - розповідає хлопець.

Поки Саша йде зі школи додому, чути артилерійські постріли. А до будинку, де живе Саша, часто потрапляють кулі. Саша показує дві кулі.

ЮНІСЕФ надає психологічну підтримку 270,000 дітей, допомагаючи їм долати постійний страх та психологічні травми від життя у зоні конфлікту.

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