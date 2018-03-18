Російська опозиція повідомляє про порушення на виборах президента

Опоненти Володимира Путіна стверджують, що виборців примушують брати участь в президентських виборах в рамках зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб ймовірна перемога Путіна не була затьмарена низькою явкою.

За даними Центрвиборчкому РФ, до третьої години за московським часом явка перевищила 50 відсотків.

За словами помічника опозиційного лідера Олексія Навального Івана Жданова, прихильники Навального, що ведуть спостереження за голосуванням, повідомляють, що роботодавці доставляють своїх співробітників на виборчі дільниці на автобусах.

Представника Кремля в приватному порядку визнають, що деякі виборці не виявляють великого бажання голосувати, навіть якщо вони підтримують Путіна, оскільки вважають його перемогу вирішеною. При цьому вони говорять, що голосування буде чесним.

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова, заявила, що з будь-якими порушеннями боротимуться. За її словами, твердження про фальсифікації виборів носять упереджений характер.