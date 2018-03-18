Протести проти проведення російських виборів в Криму (ВІДЕО, ФОТО)

Зібрали відео та фото протестів проти виборів російського президента в Криму.

Проти виборів російського президента 18 березня у Києві влаштували акцію протесту. Під стінами посольства Росії встановили «золотий» пам'ятник Володимиру Путіну та одягнули на нього шапку-вушанку. Святкували «відкриття» монументу ведмідь з балалайкою та молодик у ватному костюмі, відзначали символічним питтям горілки. Окрім того, з біотуалета активісти зробили «кабінку для голосування».

Мешканці Львова закликають не визнавати вибори президента Росії в Криму. "Крим хоче додому", - написано на одному з плакатів.

Також у Львові близько півсотні громадських активістів з організацій «Правий сектор», «ОУН», «Національний корпус», ВО «Свобода» пікетують біля приміщення Генерального консульства Росії. Активісти на знак протесту щодо агресивних дій Росії у світі спалили біля консульства символічний «Кремль», складений із дитячого конструктора.

Біля контрольного пункту в'їзду та виїзду «Чонгар» на адміністративному кордоні з Кримом 18 березня відбулася акція проти проведення російських виборів на півострові, повідомляє сайт Крим.Реалії.

На майдані Героїв Революції Гідності у Запоріжжі 18 березня відбулася акція на знак протесту проти проведення виборів президента Росії в окупованому Криму.

Консульство Російської Федерації в Одесі зранку 18 березня заблоковане поліцією та активістами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.

Консульство Росії в Харкові заблокували поліцейські, нацгвардійці та активісти.

У Болгарії кількадесят активістів прийшли 18 березня до посольства Росії, щоб висловили протест проти виборів, які Москва організувала в окупованому нею Криму.

В Празі теж провели протест проти виборів російського президента в Криму.

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