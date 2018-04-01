Пологовий туризм українок у США: як це працює. Ексклюзивний репортаж

Батьки - громадяни України, а діти – громадяни США. Таке можливо завдяки 14 Поправці до американської Конституції, де йдеться, що будь-хто, народжений на території США, автоматично отримує громадянство. Це призвело до виникнення так званого «пологового туризму», коли майбутні батьки вирушають до Сполучених Штатів, щоб народити дитину. За останні роки, виникла ціла бізнес-індустрія – агенцій-посередників, клінік і лікарів, які допомагають іноземцям влаштувати пологи у США. Найчастіше народжувати жінки летять до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і до Маямі.

Санні-Айлс Біч, передмістя Маямі, називають «Літтл Москоу», Маленька Москва, через велику кількість вихідців з пострадянських країн. Наприклад, почути на цьому дитячому майданчику англійську можна не часто. Але останні роки сюди почали приїжджати менше росіян, але більше українців - жити, працювати, купувати нерухомість і народжувати дітей.​

Яна Максим'як, родом із Рівненщини. Її синові Луці, який народився у Маямі, нещодавно виповнився рік. Від американської медицини вона у захваті: "Палата була, як у п’ятизірковому готелі. Жінка знаходиться одна в палаті, з дитиною. Там є спеціально диван для тата, для групи підтримки. Вам пропонують триразове харчування. У вас є меню, ви самі обираєте, що будете їсти".

В Америці Яна живе шість років, але розповідає, що знає все більше українок, які спеціально їдуть до США народжувати дітей: "У нас є друзі, вони приїздили сюди народжувати свою третю дитину. Вона сказала, що не порівняти, вона була така щаслива, що вони, може, вернуться сюди за четвертим".

За Конституцією США, дитина, народжена на території країни, автоматично отримує американське громадянство. Це головна мета багатьох батьків, які їдуть до Маямі, розповідає Альона Дроник. Разом із чоловіком вони мають продюсерський центр D-side. Американський паспорт, сподіваються вони, допоможе другій дитині зробити кар’єру на американській сцені.​

"У мене родичі в Америці живуть. Прийшла така думка - чому б і ні, чому б не спробувати народити в Америці для того, щоб дати гарне майбутнє своїй дитині. Звичайно ж, переслідуємо першу мету - громадянство. Дитина завжди може вибрати і українське громадянство, але в будь-якому випадку ми даємо відразу ж такий шанс", - каже майбутня мама Альона Дроник.

Більшість мам звертаються до агенцій-посередників, що допомагають із оформленням документів, пошуком лікаря, орендою житла й машини. Одна з найбільших таких компаній в Україні - «Аїст USA». Засновниця Олена Бальмілер розповідає: два роки тому вона сама народила сина у Маямі, й зрозуміла, що хоче допомагати в цьому й іншим.​

"За правом землі, дитина одразу після народження стає американцем, отримує громадянство і документи. Це можливість в майбутньому дитині навчатися на спеціальних умовах як громадянину США… Також дуже важливо, що через 21 рік, коли дитина буде повнолітньою, батьки можуть подати на возз'єднання сім'ї і отримати грін-карту", - розповідає засновниця команії «Аїст USA»​ Олена Бальмілер.

Наїля Валієва відкрила свою агенцією Happy Baby, після того як, живучи в Маямі, допомогла тут народити кільком родичкам і подругам. Її компанія надає як консультації, так і повний пакет послуг. Вона пояснює: народжувати у США іноземці можуть цілком легально.​

"Поїздка на пологи у Маямі не заборонена законом, якщо ви хочете поїхати у США й народити тут. Визнаючи, що тут одна з найкращих медицин у світі, чудовий клімат, ідеальні умови для мам, невимушена атмосфера", - каже Наїля.

Майбутні мами, зазвичай, відкривають звичайну туристичну візу, для отримання якої треба, серед іншого, підтвердити місце проживання, мати зворотні квитки, банківський рахунок і достатньо коштів на покриття медичних витрат.​

Акушер-гінеколог Ремберто Сантос із Куби, у Маямі живе і працює вже 23 роки. Пацієнтки зі Східної Європи в його практиці становлять ледь не половину.

"Пацієнтки з Росії та України краще переносять біль, ніж американки. Дехто використовує епідуральну анестезію, але більшість надають перевагу природнім пологам", - каже він.

Катерина Храмова живе у Маямі шість років і співпрацює із агенціями-посередниками – фотографує мам і родини. Сама чекає на третю дитину.​

"Мені здається, що з Росії останні два роки їде менше дівчат народжувати сюди, більше їде з України. Скільки я тут живу, весь цей час постійно потік вагітних, купа матусь в парках з дітками, з возиками, з животиками. Звичайно, ходити останні місяці, тижні в такому кліматі, поруч з океаном - всім подобається", - каже Катерина.

Самі ж мами стверджують: народжують у США не лише заради американського громадянства. Клімат у Маямі тропічний, літо триває цілий рік, атмосфера – розслаблена, а це дозволяє налаштуватись на позитив. До того ж, американська медицина викликає довіру, - розповідає Ольга Суханова, яка наважилась народити у Маямі другу дитину – через двадцять років після першої доньки.​

"Мені є з чим порівняти. Там були природні пологи, сама народжувала, а тут був кесарев розтин. При чому, незапланований. Мені дуже сподобалося, що лікарі оперативно спрацювали. Відкрилася кровотеча, і дуже швидко все зробили. Я насолоджувалась відпочинком, своєю вагітністю, ходила по магазинах, поки могла, всюди їздила, дуже позитивно провела час до пологів", - каже Ольга.

Відкриття візи може забрати до трьох місяців. До США жінки прилітають за місяць до пологів і залишаються принаймні на 4-6 тижнів, поки немовля підросте і готують документи. Народити дитину у Маямі, разом із проживанням, оплатою послуг клініки й лікаря коштує від 20 тисяч доларів.

"Це бутиковий бізнес і бутикова послуга. Ми не орієнтуємось на масовість. Пакет, який включає в себе підготовку, організацію, супровід, документи і медицину - 17,5 тисячі доларів, і пакет ВІП, в який включена квартира на першій лінії, проживання три місяці, перельоти, медицина, автомобіль, документи на дитину і багато-багато інших опцій - 59,900", - каже засновниця команії «Аїст USA»​ Олена Бальмілер.​

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