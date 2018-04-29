Президент пригрозив не підписати бюджет, який не передбачає будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп пригрозив допустити часткове закриття уряду в цьому році, якщо Конгрес не надасть достатньо коштів на забезпечення безпеки кордонів, в тому числі на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Минулого місяця Трамп підписав законопроект про бюджет в розмірі 1,3 трильйона доларів, який забезпечить роботу уряду до кінця вересня.

Виступаючи в суботу на зустрічі з виборцями в Мічигані, президент нагадав, що 28 вересня Конгресу знову належить проголосувати по бюджету, однак, якщо законодавці не виділять кошти на будівництво стіни, він не підпише законопроект.

«Нам потрібна стіна. У нас буде все, - сказав він присутнім. - І справа зі стіною вже почалась. У нас є 1,6 мільярда доларів. 28 вересня це питання буде піднято знову, і якщо ми не отримаємо гроші на безпеку кордонів, у нас не буде вибору. Ми закриємо уряд, тому що нам потрібна безпека кордонів».

Однак республіканці, можливо, не підтримають Трампа, якщо він спробує призупинити роботу уряду перед проміжними виборами у листопаді.

Виступаючи в Мічигані, Трамп попередив: «Голос за демократа в листопаді - це голос за відкриті кордони і злочинність. Політика відкритих кордонів, якої дотримується Демократична партія, не просто неправильна, але небезпечна, та по суті, смертоносна».