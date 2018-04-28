Про підтримку Трампа заспівав володар 21 премії "Греммі"

Американський музикант Kanye West розповів про причини підтримки ним президента США Дональда Трампа у новій пісні Ye Against the People, в якій він сперечається із іншим зірковим музикантом T.I.

Kanye West має статус культової та ексцентричної особи в американській індустрії розваг. Попри це, підтримка ним Дональда Трампа викликає осуд з боку колег та ін. та звинувачення у психічних розладах, зраді афроамериканців та ін.

Каньє Омарі Вест — американський музичний продюсер і репер, багатократний володар нагород "Греммі".

Раніше музикант заявив, що тиск "натовпу" не примусить його відмовитись від любові до президента США, відзначив що має спільну із Трампом "енергію дракона" та наголосив, що усі люди мають право на розбіжності у думках з іншими, і він поважає тих, хто не погоджується з ним.

Музикант також заявив, що більше не боїться травлі з боку ЗМІ.

При цьому Kanye West наголосив у Twitter, що поважає усі думки та любить Гілларі Клінтон, хоча не є її прихильником.

"Я не кажу, що ви маєте погоджуватись із Трампом, але натовп не змусить мене відмовитись від любові до нього. У нас обох енергія дракона. Він мій брат. Я усіх люблю. Я не погоджуюсь з усім, що хтось робить. Саме це і робить нас особистостями. І ми маємо право на незалежні думки", - писав музикант у Twitter.

Президент США підтримав музиканта твітом у відповідь, а пізніше заявив, що прислужився чорношкірій громаді США.

У новій пісні Kanye та T.I. наводять аргументи за та проти підтримки Трампа.

Так Kanye каже, що не всі чорношкірі мають автоматично підтримувати демократів, і що хоча вважає Обаму "посланим небом", перемога Трампа на виборах переконала його, що і він сам може стати президентом США. Музикант також говорить, що носить кашкетка із гаслом Трампа "Повернемо Америці велич", щоб об'єднати американців, що багато музикантів просто залякані і не наважуються прямо заявити, що симпатизують Трампу та ін.

Він також ставить питання, чому підтримка ним президента є більш скандальним явищем, ніж цілком прийнятні у жанрі реп рими про наркотики, погрози когось вбити, чи вихваляння багатством.

У відповідь T.I. вказує, що Трамп асоціюється у нього із расизмом, що Kanye West підтримує злих людей, і що висловлюючи свою позицію він підводить усіх тих, кому завдячує своїм успіхом. Він також попереджає, що музикант наражається на дуже серйозний ризик, а його позиція є зневагою до рабства чорношкірих в Америці у минулому. Він також говорить, що позиція Kanye West - просто його власне марнославство, і наводить на думку, що він під кайфом.

З повним текстом пісні можна ознайомитись тут.

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