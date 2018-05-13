Американські фірми інвестуватимуть в Північну Корею за умов її відмови від ядерної програми – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив у неділю, що, якщо Північна Корея погодиться повністю відмовитися від своєї програми створення ядерної зброї, то США дозволять американському приватному сектору робити інвестиції в північнокорейську економіку.

«Це будуть американці, працюючі в приватному секторі, які прийдуть, щоб допомогти побудувати енергетичну мережу в Північній Кореї», - сказав Помпео в програмі Fox News Sunday.

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Він додав, що американці мають намір також інвестувати в північнокорейську інфраструктуру та сільське господарство цієї країни, щоб допомогти їй нагодувати свій народ, якщо Північна Корея виконає вимоги США.

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